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Захарова анонсировала поездку Лаврова на совещание АСЕАН в Лаосе

Захарова: Лавров посетит совещание глав МИД АСЕАН в Лаосе в конце июля
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Фото: TASS/EPA
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Глава МИД России Сергей Лавров 26-27 июля намерен посетить совещания глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Лаоса. Об этом 18 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С 26 по 27 июля во Вьентьяне министр иностранных дел РФ примет участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в различных форматах», — заявила дипломат на брифинге.

Она подчеркнула, что Россия рассматривает АСЕАН в качестве одного из ключевых партнеров в контексте реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о выстраивании новой архитектуры евразийской безопасности.

«На предстоящих мероприятиях намерены изложить нашу оценку видения ситуации, включая усиление конфликтного потенциала в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе. — Ред.) на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию региона. <...> Также продолжим продвигать линию на созданию справедливой и равноправной линии мироустройства», — добавила Захарова.

«Будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран»
О чем Владимир Путин говорил на встрече с руководством российского МИДа. Основные цитаты

Ранее, 14 июня, Путин в ходе встречи с руководством МИД страны заявил, что Россия должна проработать свою систему безопасности в Евразии. Кроме того, для продвижения идей системы евразийской безопасности нужно значительно активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями, прежде всего с Союзным государством, добавил российский лидер.

До этого, 3 мая, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что США нарушили мировой порядок сами, остро отреагировав на начало специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул при этом, что Вашингтон всё больше теряет контроль над развитием ситуации, в то время как Россия и Китай становятся лидерами.

Похожую мысль высказывал в марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявляя, что гегемония Запада подошла к концу и наступает время нового мирового порядка. По его мнению, западные страны хотели бы расколоть мировую экономику на геополитические блоки.

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