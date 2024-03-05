Орбан указал на окончание гегемонии Запада и начало нового миропорядка

Гегемония Запада подошла к концу, наступает время нового мирового порядка. Такое заявление 5 марта сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе ежегодной встречи послов страны в МИДе.

«Гегемония Запада закончилась, сегодня это никто не оспаривает, это можно хорошо подтвердить данными <...> Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать», — передает его слова издание Haon.

По его мнению, западные страны хотели бы расколоть мировую экономику на геополитические блоки. В настоящее время, утверждает Орбан, Запад оказывает огромное давление на те государства, в том числе и Венгрию, которые занимают позицию отстаивания суверенитета.

Также премьер подчеркнул, что хоть Венгрия и заинтересована в том, чтобы быть членом Евросоюза и НАТО, она продолжит укреплять отношения с другими государствами.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что на послов страны ложится очень ответственная задача представлять национальные интересы и теперь им потребуется гораздо больше мужества, чем когда-либо ранее.

Также в этот день на изменение миропорядка указал и политолог Вадим Мингалев. В беседе с «Известиями» он подчеркнул ключевую роль России в данном процессе. Кроме того, страны, которые ранее подвергались масштабному влиянию США, теперь поворачиваются к РФ и сотрудничают с ней. Например, Саудовская Аравия, вступившая в БРИКС.

Ранее, 29 февраля, российский лидер Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил, что без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен. Он отметил, что в этой связи Москва стремится к объединению усилий мирового большинства. Президент добавил, что в настоящее время в мире рушатся многие монополии и стереотипы. По его словам, Россия будет сотрудничать с готовыми к созданию новой инфраструктуры государствами.

20 февраля Путин в ходе пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что попытки изоляции России провалились, у Москвы становится всё больше сторонников в мире, особенно по теме традиционных ценностей.