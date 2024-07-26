Ван И назвал Россию, Китай и Лаос укрепляющими мир в АТР силами

Россия, Китай и Лаос являются конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил 25 июля министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом.

Высокопоставленные дипломаты провели трехстороннюю встречу на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Ван И подчеркнул, что Китай, Россия и Лаос являются развивающимися экономиками в Азиатско-Тихоокеанском регионе и конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию. Они соответственно выполняли функции поочередных председателей Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и АСЕАН», — отметил портал Chinadiplomacy.

По его словам, укрепление сотрудничества между тремя странами защитит общие интересы и пошлет четкие сигналы об объединении стран АТР для региональной стабильности и процветания, а также противостояния вызовам.

Глава МИД КНР добавил, что сейчас система международных отношений претерпевает глубокие изменения, восстановление мировой экономики затруднено, региональные конфликты затягиваются, а также широко распространены факторы нестабильности, неопределенности и непредсказуемости.

«Мир, развитие, сотрудничество и взаимная выгода по-прежнему остаются общим стремлением международного сообщества, а многополярность мира, экономическая глобализация и демократизация международных отношений все еще являются общей тенденцией современного мира», — сказал министр.

Также он отметил, что Китай готов сотрудничать с Россией для защиты основных интересов стран и оставаться партнерами в целях развития государств. КНР готова работать с РФ для поддержки архитектуры открытого и инклюзивного регионального сотрудничества, ориентированного на АСЕАН.

Со своей стороны Лавров на встрече с Ван И заявил, что Россия и Китай должны сообща противодействовать внешнему вмешательству в дела Юго-Восточной Азии и делать всё для защиты структуры АСЕАН.

25 июля Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. В рамках визита министр посетит совещания в столице на уровне глав МИД в трех форматах: Россия – АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. Его визит продлится до 27 июля.