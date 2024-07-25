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Китай подтвердил готовность сотрудничать с РФ для защиты основных интересов стран

Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для защиты основных интересов стран
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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Китай готов сотрудничать с Россией для защиты основных интересов стран и оставаться партнерами в целях развития государств. Об этом 25 июля заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Ван [И] отметил, что перед лицом нестабильной и сложной международной обстановки, а также внешних потрясений и препятствий Китай готов работать с Россией, чтобы отстаивать изначальное стремление к вечному добрососедству и дружбе, твердо поддерживать друг друга, защищать основные интересы друг друга и оставаться добрыми партнерами друг для друга в целях развития и возрождения», — передает агентство «Синьхуа».

Также министр иностранных дел КНР отметил, что китайско-российские отношения характеризуются прочным политическим взаимным доверием, углубляющейся стратегической координацией и широкими перспективами взаимовыгодного сотрудничества. Он назвал их зрелыми, стабильными, устойчивыми и независимыми.

Ван И также добавил, что КНР готова работать с РФ для поддержки архитектуры открытого и инклюзивного регионального сотрудничества, ориентированного на АСЕАН. По его словам, Пекин намерен содействовать региональному миру.

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Ранее в этот день Лавров на встрече с Ван И заявил, что Россия и Китай должны сообща противодействовать внешнему вмешательству в дела Юго-Восточной Азии и делать всё для защиты структуры АСЕАН. Он добавил, что приоритетом на повестке дня двух стран является реализация задач комплексного национального развития государств.

25 июля Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. В рамках визита министр посетит совещания в столице на уровне глав МИД в трех форматах: Россия – АСЕАН, Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности. Его визит продлится до 27 июля.

До этого, 18 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала визит Лаврова на совещание АСЕАН в Лаос. Она подчеркнула, что Россия рассматривает АСЕАН в качестве одного из ключевых партнеров в контексте реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о выстраивании новой архитектуры евразийской безопасности.

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