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ВС РФ уничтожили три пусковые установки ЗРК Improved HAWK в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские войска уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Improved HAWK производства США, а также склады хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в зоне проведения спецоперации. Об этом 10 июля Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK производства США, склады хранения безэкипажных катеров ВСУ», — сказано в заявлении ведомства.

Там уточнили, что за указанное время армия России нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники украинских сил в 131 районе.

Система HAWK — предшественница американского ЗРК Patriot. Версия I-HAWK (Improved HAWK) является наиболее массовой и может поражать цели на дальностях от 1,5 до 35 км на высотах 0,03-17,7 км.

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Ранее, 6 июля, «Известия» опубликовали кадры уничтожения российскими войсками двух пусковых установок ЗРК Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное Одесской области. Они были поражены помощью оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Кроме того, российские силы уничтожили радиолокационную станцию «Жираф», находящуюся на вооружении противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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