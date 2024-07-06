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ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой
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ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой

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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Кадры работы армии РФ публикуют «Известия» в субботу, 6 июля.

Установки Patriot были уничтожены в районе населенного пункта Южное с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Российские силы также нанесли удар по радиолокационной станции «Жираф». Цель была достигнута.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении позиции украинского ЗРК С-300 в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области. Удар нанес расчет ОТРК «Искандер-М». Также были ликвидированы машина боевого управления, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав украинских зенитно-ракетных расчетов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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