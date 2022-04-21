Потрошители: Киев хочет превратить Украину в дешевый источник человеческих органов

Во время гражданского конфликта в 2014–2015 годах руководство Донецкой Народной Республики сообщало об обнаружении массовых захоронений. В братских могилах после отступления ВСУ находили тела со вспоротыми животами. Теперь же Верховной радой приняты законы, которые призваны упростить и удешевить процедуру пересадки органов. Эксперты считают, что Украина при нынешней киевской власти может стать источником дешевых «запчастей» для европейцев и американцев. Подробности — в материале «Известий».

Узаконили трансплантацию без согласия

В конце декабря минувшего года был принят закон Украины № 5831 «О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека». Закон установил несколько новаций, вызвавших дискуссию в обществе:

больше не требуется нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. При наличии документов, удостоверять подлинность подписей не понадобится. Извлекать органы таким образом разрешили и у детей;

вычеркнули право гражданина Украины назначить своего полномочного представителя, который сможет выступить в суде и сообщить, давал ли родственник согласие на посмертное донорство;

разрешение на извлечение био- или анатомических материалов из тела умершего можно получить у ответственного лица, которое обязуется его похоронить. Например, у главврача больницы или начальника военной части;

право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники.

«Разве такое может быть в правовом государстве? То есть кто-либо может высказать без вашего ведома ваше согласие на изъятие у вас органов! Это недопустимо. Всеми международными нормами предусмотрено, что нельзя» — отмечал депутат рады Михаил Цымбалюк.

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Тем не менее Владимир Зеленский подписал закон в январе 2022 года. 14 апреля Верховная рада приняла закон № 5610 «О внесении изменений в Налоговый кодекс». Операции по трансплантации органов теперь освобождены от уплаты НДС.

В обоих случаях в списке авторов значится Михаил Радуцкий — представитель партии «Слуга народа» и председатель комитета по вопросам здоровья нации. Украинские СМИ называют политика доверенным лицом Зеленского в области медицины. Сам Радуцкий тоже может иметь коммерческий интерес — он возглавляет крупнейшую на Украине сеть частных клиник.

Захоронения военных без органов

Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий выразил удивление, что в период, когда в республике существует острый дефицит жизненно важных лекарств, власти занимаются принятием законов о трансплантологии.

Шарий обратил внимание, что с марта в стране начала работать организация «Врачи без границ», и напомнил, что в период войны в бывшей Югославии в Косово проводились незаконные операции по изъятию органов у сербского населения. Бывший прокурор Гаагского трибуна Карла дель Понте в своей книге «Охота. Я и военные преступники» обвинила одного из основателей «Врачей без границ» Бернара Кушнера в противодействии расследованию этих преступлений.

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В соцсетях «Врачи без границ» сообщили, что планируют раздавать на Украине наборы для лечения раненых, внедрять телемедицину, привозить персонал и лекарства. На запрос «Известий» о событиях в Косово и подробностях планируемой деятельности в украинских городах гуманитарная миссия не ответила.

Поводы для беспокойства дают и факты, официально зафиксированные в Донбассе в 2014 году.

Так, после бегства нацбатов военные ДНР обнаружили несколько массовых захоронений в районе шахты № 22 «Коммунар» под Донецком, в поселке Нижняя Крынка и других населенных пунктах. Количество трупов исчислялось десятками.

Первый глава республики Александр Захарченко отмечал, что «лично видел два таких захоронения: была разрезана грудная клетка и порвана брюшная полость. Это последствия или хирургического вмешательства, или ранения». Захарченко подтвердил тогда, что имеет информацию о незаконных изъятиях националистами внутренних органов пленных, местных жителей и собственных раненых.

Органы на заказ

Тогда же в Сети была опубликована предполагаемая переписка адвоката экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко, ее доверенного лица Ольги Вибер и командира батальона «Донбасс» (запрещен в РФ) Семена Семенченко.

Обсуждалась поставка «материала» из Донбасса. Использовались кодовые сокращения: сor — сердце, nep — почка, hep — печень, pan — поджелудочная, pul — легкие.

В переписке Вибер заявляет, что «наша вторая партия разошлась хорошо, клиенты довольны». Интересуется, не собирается ли Киев останавливать наступление на города Донбасса. Ей был дан отрицательный ответ и обещание, что им будет «с чем работать». Заказ: «15 cor, 63 nep, 35 hep, 20 pan, 5 pul».

Поставщиком, по неподтвержденным данным, выступал Семенченко. К нему озвучивались претензии относительно качества органов. Заявлялось, что надо успевать сдавать «материал» в течение 14 часов с момента изъятия, иначе выплаты урежут.

Украинский радикальный политик Олег Ляшко опубликовал открытое письмо к тогдашнему президенту Петру Порошенко. Депутат разместил спутниковую фотографию, на которой виден полевой крематорий, представляющий собой большегрузный автомобиль с трупосжигательной печью в прицепе, возле госпиталя ВСУ. По данным Ляшко, крематорий был передан Украине Германией. Политик призвал Порошенко прекратить заниматься нелегальной кремацией и дать объяснения. Однако вскоре обращение с сайта Ляшко было удалено, но сохранилось в кэше поисковых систем.

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Спецпредставитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова допустила, что обнаруженные в Донбассе захоронения говорят об изъятии органов для продажи, однако вскоре заявила, что ее «слова вырвали из контекста». «Известия» направили запрос в организацию по безопасности с просьбой сообщить, есть ли в ее распоряжении свидетельства о расчленении тел жителей Донбасса, инициировалась ли проверка обстоятельств случившегося.

Осталось незамеченным и заявление сотрудника СБУ, занимавшегося оперативным прикрытием трансплантологов. Мужчина покинул Украину в страхе за свою жизнь и обратился в WikiLeaks.

По словам бывшего силовика, в ноябре 2014 года его отправили в Донбасс и прикрепили к специальной современной медицинской группе неотложной помощи и реанимации. Объявили, что «многие бойцы желают отдать свой орган перед смертью, а их близкие получат солидное финансовое вознаграждение».

Куратором операции был некий полковник Мищенко. В шифровках указывались направления и пункты, где шли бои. Бывший оперативник отправлялся с медиками на «точки», сообщал командирам код и получал доступ к погибшим и раненым . За каждого он получал $170.

«...С нами начала работать профессиональный трансплантолог Элизабет Дебрю. Она полностью поменяла стиль нашей работы и заставляла медиков изымать органы без всякого согласия раненых. Часто всё делала сама. Голландка за 7–10 минут могла вырезать пару почек и упаковать в спецконтейнер. Его отправляли в Краматорск вместе с другими ранеными, которые были пригодны для глубокого расчленения», — утверждал бывший сотрудник СБУ.

По его словам, только за один день в начале февраля 2015 года отправили на базу 23 пары органов: почек, селезенки и печени. Учет препарированных военнослужащих 128-й горно-пехотной бригады ВСУ не проводился. Погибших записывали в списки пропавших без вести.

«Расшатанность обстановки благоприятствует»

— Украинские власти вполне могут воспользоваться принятыми законами о трансплантологии ради наживы. В Киеве благодаря поддержке Запада ощущают полную вседозволенность и безнаказанность. Националисты могут расчленять не только тела погибших, но специально убивать своих, чужих, мирных, — считает военный эксперт Константин Сивков.

Вероятность развития на Украине черной трансплантологии очень высока, считает и политолог Элеонора Абеле.

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— Расшатанность обстановки в том или ином регионе благоприятствует оперативной теневой реализации «товара» под эгидой помощи , — заявила она «Известиям».

Адвокат Геннадий Нефедовский констатирует, что преступления в области трансплантологии — глобальная проблема.

— Членами Совета Европы и многими другими государствами был подписан дополнительный протокол к конвенции о защите прав и достоинства человека. Документом установлен запрет на извлечение финансовой выгоды из донорства, торговля органами и тканями . Единственные выплаты, которые международное сообщество признает законными, носят компенсационный характер: по потере заработка и при нанесении ущерба и вреда здоровью.