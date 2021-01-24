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Во Франции провели первую в мире трансплантацию двух рук и плеча

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Во Франции врачи провели первую в мире трансплантацию пациенту двух рук и плеча, пишет The Guardian в субботу, 23 января.

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По данным издания, 48-летний Феликс Гретарссон является гражданином Исландии, верхние конечности он потерял в результате несчастного случая на производстве в 1998 году. Мужчина работал на высоковольтной линии электропередачи, когда скачок напряжения в 11 тыс. вольт обжег его руки.

Гретарссон получил множественные травмы и три месяца находился в коме, хирургам пришлось ампутировать ему обе руки, а также сделать еще несколько операций, включая пересадку печени.

Поиск доноров занял несколько лет, в течение которых в общей сложности 50 медицинских сотрудников были привлечены к подготовке к операции. Во время трансплантации были задействованы четыре хирургические бригады, чтобы минимизировать время перехода от донора к реципиенту.

Сейчас мужчина восстанавливается после операции в одной из клиник Лиона. Врачи отказываются делать прогнозы о том, насколько подвижны окажутся руки Гретарссона. По словам хирурга Арама Газаряна, если пациент сможет сгибать локоть, это изменит его жизнь.

В сентябре сообщалось, что в Мексике врачи пересадили оба легких пациенту, пострадавшему от коронавирусной инфекции. Подобная операция была проведена в Латинской Америке впервые.

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