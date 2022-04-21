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В Пентагоне опровергли собственное заявление о поставках самолетов Киеву

Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов Киеву
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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил об ошибке в своем заявлении о поставках военных самолетов Киеву: украинская сторона получала от союзников не дополнительные воздушные суда, а запасные детали для поврежденных аппаратов. Об этом пресс-секретарь минобороны США сообщил в среду, 20 апреля.

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Кирби уточнил, что поставка запасных деталей способствовала увеличению украинского боевого авиапарка.

«Вчера я сказал на брифинге, что Украина получила «целые самолеты». Я ошибся. Они не получали целых самолетов от другой страны. Этого не произошло. Так что я ошибся, сказав, что ранее им предоставляли самолеты. Я сожалею об этой ошибке», — говорится в заявлении официального представителя ведомства.

Кирби добавил, что Украина получила достаточное количество запасных частей и дополнительного оборудования, чтобы ввести в эксплуатацию больше самолетов своего парка, чем у них было две–три недели назад.

Днем ранее, 19 апреля, Кирби заявил, что союзники США поставили на Украину истребители и запчасти для самолетов. При этом, подчеркнул представитель минобороны США, Вашингтон способствовал отправке дополнительных запчастей, что «помогло с точки зрения их потребности в авиации».

13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине, где призывала прекратить милитаризацию Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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