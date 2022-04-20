Пентагон сообщил о поставке союзниками истребителей и запчастей на Украину

Союзники Соединенных Штатов поставили на Украину истребители и запчасти для самолетов. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил официальный представитель Пентагона США Джон Кирби.

«Украинские силы сейчас имеют в своем распоряжении больше истребителей, чем две недели назад», — сказал он. Трансляцию вел YouTube-канал PBS News.

При этом, подчеркнул представитель минобороны США, Вашингтон способствовал отправке дополнительных запчастей, что «помогло с точки зрения их потребности в авиации».

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что крупнейший американский производитель оружия, в том числе истребителей F-35 и вертолетов Black Hawk, — корпорация Lockheed Martin обсуждает с Пентагоном увеличение выпуска предназначенного для Киева оружия. Однако, как сказал финансовый директор Джей Малав, любое дополнительное производство для Украины не вызовет немедленный рост доходов производителя.

13 апреля репортер Foreign Policy Джек Детч назвал возможной скорую передачу истребителей МиГ-29 со стороны Словакии. Вашингтон не стал препятствовать поставке подобного вооружения, хотя 16 марта официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала отказ США в передаче Украине польских МиГ-29 нежеланием довести до эскалации конфликта.

В тот же день президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так,15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине, где призывала прекратить милитаризацию Украины.

В то же время Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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