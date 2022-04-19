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Lockheed Martin обсудила с Пентагоном рост производства оружия для Украины

WSJ: корпорация Lockheed Martin обсуждает с Пентагоном рост производства оружия для Украины
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Крупнейший американский производитель оружия — корпорация Lockheed Martin обсуждает с Пентагоном увеличение выпуска предназначенного для Украины оружия. Об этом 19 апреля сообщила на своем сайте газета Wall Street Journal (WSJ).

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По данным компании, растет число запросов от западных правительств на дополнительное производство вооружений. Кроме того, после того как западные страны, в том числе Германия, заявили о намерении увеличить военные расходы, это способствовало росту «акций американских и европейских оборонных компаний».

Lockheed производит истребители F-35, которые намерена закупить Германия, вертолеты Black Hawk и спектр боеприпасов и систем противоракетной обороны.

«Однако руководители заявили, что на выполнение большинства новых контрактов уйдут годы», — уточняет издание.

При этом компания оставила свой годовой прогноз продаж без изменений на уровне $66 млрд. Как сказал финансовый директор Джей Малав, любое дополнительное производство для Украины не вызовет немедленный рост доходов производителя.

19 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала «пустыми угрозами» предостережения России о последствиях военных поставок Киеву.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента США Джо Байдена. По данным источника в Белом доме, США впервые предоставили Киеву тяжелое вооружение, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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