Lockheed Martin обсудила с Пентагоном рост производства оружия для Украины

Крупнейший американский производитель оружия — корпорация Lockheed Martin обсуждает с Пентагоном увеличение выпуска предназначенного для Украины оружия. Об этом 19 апреля сообщила на своем сайте газета Wall Street Journal (WSJ).

По данным компании, растет число запросов от западных правительств на дополнительное производство вооружений. Кроме того, после того как западные страны, в том числе Германия, заявили о намерении увеличить военные расходы, это способствовало росту «акций американских и европейских оборонных компаний».

Lockheed производит истребители F-35, которые намерена закупить Германия, вертолеты Black Hawk и спектр боеприпасов и систем противоракетной обороны.

«Однако руководители заявили, что на выполнение большинства новых контрактов уйдут годы», — уточняет издание.

При этом компания оставила свой годовой прогноз продаж без изменений на уровне $66 млрд. Как сказал финансовый директор Джей Малав, любое дополнительное производство для Украины не вызовет немедленный рост доходов производителя.

19 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала «пустыми угрозами» предостережения России о последствиях военных поставок Киеву.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента США Джо Байдена. По данным источника в Белом доме, США впервые предоставили Киеву тяжелое вооружение, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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