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Псаки прокомментировала получение российской ноты из-за поставок оружия Украине

Псаки прокомментировала получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала «пустыми угрозами» якобы предостережения России о последствиях военных поставок Киеву. Об этом она сообщила в понедельник, 18 апреля, на брифинге.

Спецоперация в Донбассе 18 апреля. Текстовая трансляция
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«Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах [президента РФ Владимира] Путина», — отметила Псаки.

Так представитель Белого дома отреагировала на сообщения американских СМИ о том, что РФ якобы сообщила о «непредсказуемых последствиях» в связи с поставками оружия на Украину.

Ранее, 15 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

14 апреля газета The Washington Post сообщила, что в ее редакцию поступила копия направленной Соединенным Штатам из России ноты с осуждением поставок вооружения НАТО на Украину. По данным издания, в обращении РФ призывала прекратить милитаризацию Украины.

В то же время Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь в области безопасности на $800 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

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