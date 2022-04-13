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СМИ сообщили о возможной передаче Словакией МиГ-29 Украине

Foreign Policy: Словакия передаст Украине истребители МиГ-29
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Словакия может передать Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщает репортер Foreign Policy Джек Детч.

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Он уточняет, что США не выразили протеста против передачи словацких истребителей МиГ-29, поставки которых ранее были заблокированы.

«Всего на вооружении Словакии находится 12 МиГ-29. Их планируют заменить на американские F-16», — написал журналист в своем Twitter.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana. Отмечалось, что комплекты Zuzana представляют собой модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную в том числе по стандартам НАТО. Этими системами пользуются Грузия, Польша и Чехия.

Также на прошлой неделе стало известно, что Украине была передана единственная противоракетная система С-300, принадлежащая Словакии. Информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Эдуард Хегер во время визита в Киев в сопровождении ведущих представителей Европейской комиссии.

Доставка вооружения была секретной и длилась два дня. При этом Словакия стала первой страной — членом НАТО, предоставившей Украине подобное вооружение.

Также решался вопрос о поставке советских систем противовоздушной обороны (ПВО). Однако Братислава была готова отправить оружие Украине только в случае, если США предоставят им замену. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на это отмечал, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам. По его словам, любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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