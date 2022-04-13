Британия внесла в санкционный список 206 физических и юридических лиц из РФ

Великобритания обновила российский санкционный перечень, включив в него 206 физических и юридических лиц из РФ. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в правительстве Соединенного Королевства.

Отмечается, что в документ были включены предприниматели Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков и Андрей Бокарев.

Одновременно под рестрикции подпал ряд бизнесменов, недавно включенных в аналогичный список Европейского союза. Так, Великобритания заморозит активы Фархада Ахмедова, Мусы Бажаева, Саида Керимова, Григория Березкина, Евгения Зубицкого, Александра Шульгина.

6 апреля в санкционный список Великобритании были внесены восемь россиян. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения.

В перечень попали гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, гендиректор «Алросы» Сергей Иванов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и футболист московского «Локомотива» Борис Ротенберг, владелец контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслав Кантор.

Меры в отношении основателя «Фосагро» Андрея Гурьева и главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона также предполагают запрет на вход в британское воздушное пространство для их частных самолетов и яхт.

3 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку, которая оказывается Киеву. За день до этого канцелярия премьера подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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