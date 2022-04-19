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Владелец задержанного в Греции танкера рассказал о состоянии экипажа

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Российский экипаж задержанного в Греции нефтеналивного танкера Pegas находится в безопасности. Об этом 19 апреля рассказал генеральный директор компании «Трансморфлот», которая является оператором судна, Сергей Власенко.

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По его словам, на танкере есть продовольствие, его хватит на один месяц. В составе экипажа 19 человек, сведения о задержании переданы во все профильные министерства, все занимаются решением вопроса, добавил Власенко.

«Мы со своей стороны контролируем, чтобы экипаж был жив-здоров, чтобы к ним не применялись санкции. С экипажем все в порядке», — цитирует его ТАСС.

Российский танкер Pegas, находившийся в Эгейском море, власти Греции задержали из-за ограничительных мер против судов из России. Судно перевозило сырую нефть.

По данным местных СМИ, из-за механической неисправности танкер на пути в Пелопоннес сопровождал буксир, там нефть должны были перегрузить в другой танкер. Но из-за погоды российский танкер стал на якорную стоянку около Каристоса.

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