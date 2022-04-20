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ФРГ поставит новое оружие Восточной Европе в обмен на поставки советского Украине

Германия заявила о готовности предоставить современное оружие странам Восточной Европы, готовым отправить Украине вооружения времен СССР
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Германия рассматривает возможность поставок современных танков странам Восточной Европы, готовым отправить Украине вооружения времен СССР, с которым, как отмечается, уже знакомы украинские войска. Об этом в среду, 20 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Германия предоставит танки и бронетехнику странам Восточной Европы, которые готовы отправить в Украину технику советского образца, с которой тамошние солдаты уже знакомы», — цитирует агентство высокопоставленного чиновника.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о том, какие союзники по НАТО в Восточной Европе готовы снабжать советскими танками Украину.

Также уточняется, что Берлин предоставит Киеву боеприпасы для тяжелой артиллерии и проведет подготовку по их использованию для украинских военных. Речь идет о проведении подготовки и предоставлении боеприпасов, необходимых для использования самоходной артиллерийской установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которую Украине поставят Нидерланды. Отмечается, что обучение может проводиться в Польше или Германии, но не на Украине из-за продолжающихся боевых действий.

Ранее в этот же день глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия без публичной огласки поставляла Украине противотанковые системы Stinger и другое оружие, которое можно было оперативно задействовать.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине.

17 апреля сообщалось, что на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента США. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия разослала всем странам ноту из-за поставок вооружения Украине. В тот же день в Следственном комитете РФ сообщили, что получили данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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