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Захарова обвинила Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю
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Захарова обвинила Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю

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США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно разжигают конфликт на Украине. Об этом заявила в пятницу, 22 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украина — это для них как универсальная открывашка»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о внимании Запада к российскому соседу и о гарантиях безопасности

«Россия расценивает заявление Госдепа о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь, как провокационное и разжигающее конфликт», — сказала она в эфире канала «Россия 24».

Ранее в этот же день сообщалось, что в Госдепе заявили, якобы «украинские силы всё еще удерживают позиции в Мариуполе», а также назвали «дезинформацией» заявление о взятии города под полный контроль России.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в этих заявлениях нет и доли правды. Также он посоветовал всем ориентироваться на информацию, которая была предоставлена Министерством обороны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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