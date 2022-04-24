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Сдавшийся военный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации на «Азовстали»

Сдавшийся военный ВСУ Середин рассказал об ужасном положении дел на «Азовстали» в Мариуполе
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Сложивший оружие боец Нацгвардии Украины Денис Середин 24 апреля рассказал о тяжелой ситуации на комбинате «Азовсталь», где базируются украинские националисты.

«Куча раненых. Там невозможно. Там операции делают на полу, потому что нет условий нормальных», — заявил он корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину.

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По словам военного, националисты укрываются под цехами комбината, где находятся бункеры советской постройки, уходящие под землю на глубину до двух этажей.

«Бункеры — это советские постройки, монолитные железобетонные конструкции под цехами завода, с туннелями, выходами, то есть безопасное место для укрытия от обстрелов. Я был в двух блиндажах. Уходят вглубь до двух этажей. Получается, под зданием коридор подземный. Спускаешься, и там комната большая. В этой комнате находятся деревянные нары типа кроватей в три этажа», — продолжил Середин.

Он подчеркнул, что территорию «Азовстали» охраняют боевики националистической группировки «Азов». Также они контролируют обстановку и следят за тем, чтобы никто из военных не покинул территорию комбината, угрожая расстрелом.

«Могут сразу расстрелять за дезертирство. Их отбирают по идеологическим принципам», — добавил военнослужащий.

Российские военные неоднократно предлагали находящимся на территории комбината националистам сложить оружие, а также открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим сдаться.

22 апреля представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе азовцы вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Как подчеркнул представитель ведомства, удержание членами группировки заложников из числа гражданских лиц доказывает, что они «не защитники, а конченые террористы».

Ранее, 20 апреля, один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, в беседе с «Известиями» заявил, что националисты «Азова» угрожали военным расстрелом. Он назвал националистов «нелюдями» и подчеркнул, что боевики отобрали всю технику и оружие ВСУ, оставляя обычным военным только автоматы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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