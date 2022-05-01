Один человек пострадал при пожаре на объекте Минобороны РФ под Белгородом

Один человек пострадал при пожаре на территории объекта Минобороны РФ в Белгородской области. Также повреждения получили семь домов. Об этом 1 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Один пострадавший житель хутора, раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день Гладков сообщил, что пожар произошел на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.