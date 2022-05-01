Пожар произошел на одном из объектов Минобороны РФ в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 мая сообщил о пожаре в регионе на территории одного из объектов Минобороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
«На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ», — написал Гладков в Telegram.
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.