Не тереть, не мочить: зачем в России хотят производить каменную бумагу

На фоне выросших цен на бумагу и перебоев с поставками импортных отбеливающих веществ в России задумались об альтернативах. В Минпромторге уверены, что дефицита не будет, но импортозамещение может занять несколько месяцев, в основном из-за налаживания собственного производства хлорида натрия. Однако есть технология, которая не требует отбеливания, — каменная бумага. Ее делают из известняка, нетоксичных смол и полимеров, и по многим параметрам она эффективнее обычной, например более прочная и влагостойкая. Некоторые страны уже наладили выпуск каменной бумаги, но удастся ли это в России и для чего продукт из распространенной горной породы точно не подойдет — в материале «Известий».

Что такое каменная бумага

Проект российской каменной бумаги представят на форуме «Сильные идеи для нового времени» этим летом. Автор инициативы — экономист Алексей Елсуков. По его словам, запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми и дополнительно отбеливать его, как древесную целлюлозу, не понадобится. Он добавил, что цены на такой материал будут ниже.

Заявление Елсукова восприняли с интересом на фоне возросших цен на офисную продукцию. Подорожание отдельных видов бумаги достигало 300%. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что дефицита не ожидается и цены скоро придут в норму.

Не тереть, не мочить1 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

«Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января-февраля, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации», — сообщил он.

По словам представителя ведомства, комбинат уже нашел поставщиков в Индии и Китае, ему также предложили российские ингредиенты для производства. Предприятие будет выпускать новый сорт бумаги с другим оттенком и без использования хлора для отбеливания. Именно хлорид натрия стал проблемой для отечественных производителей: в России его не выпускают, только импортируют.

В этих условиях не требующая отбеливания каменная бумага из известняка могла бы стать неплохой альтернативой. Однако, по словам руководителя отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарьи Акимовой, пока ее нельзя назвать дешевой, так как это относительно новый продукт, еще не ставший массовым.

Не тереть, не мочить6 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Каменная бумага визуально мало чем отличается от обычной. Ее изготавливают из карбоната кальция, который встречается в природе в виде минералов — кальцита, известняка или мрамора, а также из нетоксичной смолы. Каменная бумага состоит на 80% из карбоната кальция, который вырабатывается из обычного известняка, и на 20% из нетоксичных смол и полимеров. Для производства бумаги минерал измельчают до состояния порошка. Как правило, компоненты получают из каменных карьеров и даже отходов строительства. Производственный процесс не требует расхода воды, применения хлора, кислот и нефтяных продуктов, которые и делают отходы традиционного бумажно-целлюлозного производства ядовитыми, — пояснила она «Известиям».

Акимова отметила, что каменная бумага не боится воды, ее сложнее порвать и можно многократно использовать, так как написанное легко стереть. Кроме того, материал подходит для любых письменных принадлежностей и любого типа печати. К тому же он полностью биоразлагаемый: превращается в удобрения через 14–18 месяцев. Из известняка можно создавать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и туалетную, добавила эксперт. На каменной бумаге печатают книги, ее применяют для изготовления блокнотов для офисных работников и людей творческих профессий.

К недостаткам каменной бумаги Акимова отнесла неустойчивость к нагреву из-за наличия в составе пластика. Это значит, что она, вероятно, не подойдет для использования в лазерных принтерах. Помимо этого вес материала довольно большой.

Как производится каменная бумага

Но если с запасами известняка в России проблем не возникнет, то организация массового производства каменной бумаги может вызвать трудности. Как отметила в беседе с «Известиями» основатель маркетингового агентства «Мастерская печатных дел» и проекта по производству рекламной и полиграфической продукции сборными тиражами Combo Prin Татьяна Лапченкова, даже создание обычной бумажной фабрики — долгий, трудозатратный и дорогостоящий процесс.

— Для производства традиционной бумаги из древесной целлюлозы требуются сложное дорогостоящее оборудование и длительные технологические процессы. Именно поэтому подобного рода фабрик единицы по всему миру, что влечет за собой отсутствие конкуренции, постоянный дефицит на рынке и дороговизну конечного продукта. Очень надеюсь, что наше правительство подключится к данной идее [производства каменной бумаги] и будет способствовать ее реализации, — отметила она.

Не тереть, не мочить2 Фото: Global Look Press/dpa/Frank Molter

Лапченкова добавила, что мало просто произвести бумагу — ее нужно адаптировать для дальнейшего использования.

— Для этого потребуется длительное тестирование под разный тип оборудования (офсетные и цифровые печатные машины, линии по производству готовой бумажной продукции и прочее). Например, у меня был опыт тестирования новых сортов и марок российской мелованной бумаги и китайской синтетической, и далеко не с первого раза получалось их запустить в печать на производстве, — считает эксперт.

По словам Дарьи Акимовой, можно перестроить и имеющиеся мощности, другое дело — сколько времени на это потребуется. Но успешный опыт уже есть в других странах, пояснила она: например, в Японии изготавливают каменную офисную и книжную бумагу. «Чтобы проект был успешным, цена на новый вид бумаги должна быть не выше цены бумаги из целлюлозы. Для этого необходимо наладить массовое производство», — сказала изданию эксперт.

Не тереть, не мочить3 Фото: Global Look Press/dpa/Frank Molter

Она отметила, что на территории СНГ производство каменной бумаги только осваивается. Первопроходцем стал Узбекистан, запустив в 2019 году совместное предприятие с Китаем. В стране много известковых карьеров. Участие в проектах по созданию каменной бумаги принимает и Турция.

— В России только 0,1% используемой бумаги производится из вторичного сырья. Для сравнения, в Европе эта цифра доходит до 50%, а в Японии и вовсе до 65%. При этом целлюлозно-бумажное производство входит в тройку самых опасных производств по воздействию на окружающую среду, — подчеркнула Акимова.

Можно ли сделать туалетную бумагу из известняка

При всех достоинствах каменной бумаги эксперты сомневаются, можно ли ее использовать в гигиенических целях. Одно из достоинств материала — влагостойкость — становится недостатком с точки зрения санитарного и бытового применения. Салфетки, бумажные полотенца и туалетная бумага должны обладать хорошей впитываемостью и мягкостью.

Не тереть, не мочить5 Фото: Global Look Press/http://imagebroker.com/#/search//J.W.Alker

— Сложно сказать, насколько плотной и твердой будет в итоге каменная туалетная бумага, не имея в руках ее образца. Если учитывать характеристики каменной бумаги в принципе, о которых говорят эксперты, то можно предположить, что в качестве туалетной она вряд ли подойдет. Основная причина заключается в том, что любое грубое воздействие на кожу может привести к появлению трещин и раздражения, — пояснила «Известиям» хирург, проктолог и флеболог Анастасия Репина.