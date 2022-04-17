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В Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора

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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник распространяет теории заговора с целью дискредитации президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом заявил бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль изданию Spiegel 17 апреля.

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«Гораздо более опасным вариантом теорий заговора является утверждение украинского посла в Германии Андрея Мельника, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией», которые имеют влияние на сегодняшнее правительство»,— говорится в материале.

Габриэль акцентирует внимание на том, что это утверждение «злонамеренно» и не соответствует правде.

Помимо этого, он отметил, что стоит подумать о будущем отношений с Россией, потому как наступит день, когда спецоперация РФ на Украине прекратится. Поэтому, говорит он, нужны идеи, как может выглядеть как минимум «холодный мир» между Россией и Украиной.

14 апреля вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек счел дипломатической ошибкой отказ украинского президента Владимира Зеленского от официального визита президента Германии. Он пояснил, что президент является не просто частным лицом: президент — это Германия. И поэтому отказ ему со стороны Киева — отказ Берлину.

Днем ранее отказ президенту Германии в визите в Киев привел к сомнениям немцев в необходимости военной и финансовой поддержки Украины. После подобного, считает житель страны, Берлин может запускать российский газопровод «Северный поток – 2».

Зеленский уже пригласил на Украину канцлера Германии Олафа Шольца, но тот пока не согласен на поездку, об этом он сообщил 13 апреля.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что Украина отказалась принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной политики кабмина ФРГ к России.

8 апреля немецкие пользователи Сети выступили с петицией, в которой призвали выдворить из страны Андрея Мельника. Пост был опубликован 8 апреля и за несколько дней собрал более 15 тыс. подписей. Автор инициативы указал, что высказывания посла противоречат дипломатической этике. Подчеркивается, что его заявления в адрес граждан Германии неблагодарные и беспочвенные.

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