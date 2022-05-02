Трамп связал начало спецоперации России с некомпетентностью Байдена

Спецоперация РФ по защите Донбасса стала возможна из-за «слабости и некомпетентности» президента США Джо Байдена. Такое мнение в ходе выступления в штате Небраска 1 мая выразил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Трансляция его выступления велась на YouTube.

По его мнению, Россия могла решить начать спецоперацию после того, как США вывели свои войска из Афганистана.

«Байден превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать. На мой взгляд, когда [президент России] Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска [на Украину]», — сказал экс-президент.

По мнению Трампа, нынешний президент США в ситуации с Украиной «проявил слабость и некомпетентность».

«Ничто из этого никогда не произошло бы при моей администрации, я уверен в этом на 100%», — подчеркнул Трамп.

Ранее, 23 апреля, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна разваливается на части и «катится в ад», пока ее президент Джо Байден «мечется в растерянности» и «выполняет приказы пасхального кролика». Трамп вспомнил ситуацию 18 апреля, когда президент США Джо Байден неожиданно отреагировал на приветствие аниматора в костюме пасхального кролика Банни. Глава Белого дома смешался и спешно удалился после взгляда на большую фигуру, внезапно появившуюся рядом, когда он обсуждал с журналистами конфликт между Афганистаном и Пакистаном.

Накануне Трамп заявил, что нынешнее руководство США не вызывает в мире ни уважения, ни трепета. По его словам, из-за этого весь мир оказался у предела самой опасной черты в истории.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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