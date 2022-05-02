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Трамп связал начало спецоперации России с некомпетентностью Байдена

Трамп: спецоперация России по защите Донбасса стала возможна из-за некомпетентности Байдена
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Спецоперация РФ по защите Донбасса стала возможна из-за «слабости и некомпетентности» президента США Джо Байдена. Такое мнение в ходе выступления в штате Небраска 1 мая выразил экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Трансляция его выступления велась на YouTube.

Спецоперация в Донбассе 1 мая. Текстовая трансляция
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По его мнению, Россия могла решить начать спецоперацию после того, как США вывели свои войска из Афганистана.

«Байден превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать. На мой взгляд, когда [президент России] Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска [на Украину]», — сказал экс-президент.

По мнению Трампа, нынешний президент США в ситуации с Украиной «проявил слабость и некомпетентность».

«Ничто из этого никогда не произошло бы при моей администрации, я уверен в этом на 100%», — подчеркнул Трамп.

Ранее, 23 апреля, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна разваливается на части и «катится в ад», пока ее президент Джо Байден «мечется в растерянности» и «выполняет приказы пасхального кролика». Трамп вспомнил ситуацию 18 апреля, когда президент США Джо Байден неожиданно отреагировал на приветствие аниматора в костюме пасхального кролика Банни. Глава Белого дома смешался и спешно удалился после взгляда на большую фигуру, внезапно появившуюся рядом, когда он обсуждал с журналистами конфликт между Афганистаном и Пакистаном.

Накануне Трамп заявил, что нынешнее руководство США не вызывает в мире ни уважения, ни трепета. По его словам, из-за этого весь мир оказался у предела самой опасной черты в истории.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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