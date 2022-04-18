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Байден испугался вышедшего с приветствием пасхального кролика Банни

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден испугался пасхального кролика Банни, вышедшего поприветствовать американского лидера.

На видео, появившемся в Сети, человек в плюшевом костюме кролика подошел к Байдену. Глава Белого дома в это время общался с журналистами и обсуждал конфликт между Афганистаном и Пакистаном.

После приближения кролика американский президент открыл рот от удивления и поспешно ушел.

Ранее, 15 апреля, конфуз произошел в завершение очередного выступления Байдена. Американский лидер, закончив речь, протянул руку для рукопожатия, однако на сцене он был один. После этого неловкого жеста он замешкался и не сразу смог найти выход со сцены.

13 апреля Байден также попал в неудобную ситуацию на глазах у публики. Птица нагадила на президента во время выступления в штате Айова. Заметив грязь на своем костюме, он предпочел сделать вид, что ничего не произошло.

Во время того же выступления Байден перепутал Украину с Китаем, когда рассказывал о продовольственном кризисе, и причислил КНР к ряду производителей пшеницы.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

26 марта президент США в своей речи в Польше во время европейской поездки не сразу выговорил название города Мариуполь.

Ранее в этом же месяце Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию».

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