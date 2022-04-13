Байден во время выступления подвергся «атаке» птицы

Птица нагадила на американского президента Джо Байдена во время выступления в штате Айова. 13 апреля в сети появилось видео инцидента.

В момент, когда президент США рассказывал о том, что якобы президент России Владимир Путин «поднял цены на продовольствие во всем мире», на его косюме оказался птичий помет.

Байден заметил, что был «атакован». Он сделал вид, что ничего не произошло и продолжил рассказ.

Во время того же выступления Байден перепутал Украину с Китаем.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность Байдена к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты. При этом американцы всё сильнее беспокоятся, замечая подобные эксцессы лидера США на мировой арене.

26 марта президент США в своей речи в Польше во время европейской поездки не сразу выговорил название города Мариуполь.

Ранее в этом же месяце Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию».