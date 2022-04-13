Байден перепутал Китай и Украину в речи о продовольственном кризисе

Президент США Джо Байден перепутал Украину с Китаем во время своего выступления 12 апреля в Белом доме.

Американский лидер оговорился, когда заявлял о продовольственном кризисе, и причислил КНР к ряду производителей пшеницы.

«Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет», — сказал он.

26 марта президент США в своей речи в Польше во время европейской поездки не сразу выговорил название города Мариуполь.

Ранее в этом же месяце Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию».

Ранее, 1 марта, Байден перепутал Украину с Ираном, заявив о том, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».