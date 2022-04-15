Байден потерял ориентацию в пространстве после выступления

Президент США Джо Байден не сразу смог сориентироваться в конце очередного выступления. Видеозапись инцидента появилась в сети в четверг, 14 апреля.

На представленных кадрах видно, что американский лидер замешкался после завершения своей речи и не сразу смог найти выход со сцены.

Днем ранее Байден также попал в неудобную ситуацию на глазах публики. Птица нагадила на президента во время выступления в штате Айова. Заметив грязь на своем костюме, он предпочел сделать вид, что ничего не произошло.

Во время того же выступления Байден перепутал Украину с Китаем.

11 апреля глава Белого дома дважды оговорился, когда объявлял имя нового директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей), а затем оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации.

До этого, 6 апреля, бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность Байдена к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты. При этом американцы всё сильнее беспокоятся, замечая подобные эксцессы лидера США на мировой арене.

15 марта Байден во время своего выступления заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.

Ранее в этом же месяце Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию».

Также 1 марта, Байден перепутал Украину с Ираном, заявив о том, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».