Трамп назвал текущий период истории самым опасным для США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее руководство страны не вызывает в мире ни уважения, ни трепета, из-за чего весь мир оказался у предела самой опасной черты в истории, заявил он, выступая 22 апреля с трибуны Фонда «Наследие» во Флориде.

«Америка переживает темные времена и тяжелый период в истории. Я считаю, этот период самый опасный для нашей страны, никогда мир не был в такой опасности», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что всему причиной — оборонительные технологии и новейшее оружие.

«Оружие на таком уровне сейчас, какого никогда раньше не было. И оно есть у нас, у других тоже есть. Но раньше ничего подобного не было», — добавил он.

Бывший глава Белого дома отметил, что США утратили былой статус на мировой арене и многое происходящее в мире — последствия этого.

«Китай больше нас не уважает, Иран больше нас не боится. А ужасная спецоперация России просто показала, насколько слабыми они считают наших лидеров», — резюмировал 45-й президент США.

19 апреля Трамп заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной, но при одном условии. По его мнению, смысла в разговоре сторон нет, если они не планируют соглашения по ряду вопросов. Он добавил, что с начала специальной военной операции России по защите Донбасса, как подчеркнул Трамп, президент РФ Владимир Путин ведет себя мудрее, чем руководство США.

10 апреля экс-президент Трамп назвал причину роста цен на газ, топливо и продовольствие. За это всё и инфляцию в стране отвечает нынешний глава страны — Джо Байден. Политику Байдена Трамп охарактеризовал как «объявление войны американской энергетике», которое ведет к тому, что американский средний класс «раздавлен» высокими ценами на газ и продовольствие.