Президент США Джо Байден спровоцировал в стране безудержный рост цен на газ, топливо и продовольствие вместе с инфляцией, заявил 9 апреля бывший экс-глава Белого дома Дональд Трамп на митинге сторонников в городе Флоренс, Северная Каролина. Его трансляцию вел канал C-SPAN.

В ходе мероприятия Трамп заявил, что в стране прямо сейчас происходит катастрофа с цепочками поставок товаров, которая может привести к опустению полок в американских магазинах.

Политику Байдена Трамп охарактеризовал как «объявление войны американской энергетике», которое ведет к тому, что американский средний класс «раздавлен» высокими ценами на газ и продовольствие.

«Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?» — изумился Трамп.

8 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект конгресса США, который приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией.

Согласно новому закону, Вашингтон будет уполномочен ввести более высокие пошлины на импорт из этих двух стран, чем для других стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО). Положение будет действовать до начала 2024 года, но также предусмотрена возможность его отмены при подходящих обстоятельствах.

В тот же день французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для издания Valeurs actuelles заявил, что действия Запада для изоляции России могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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