Проведение переговоров между Россией и Украиной необходимо. Так считает экс-президент США Дональд Трамп.

«Нет смысла, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не разработают соглашение», — процитировала Трампа американская газета The Hill в понедельник, 18 апреля.

С начала специальной военной операции России по защите Донбасса, как подчеркнул Трамп, президент РФ Владимир Путин ведет себя мудрее, чем руководство Соединенных Штатов, и обошел американского лидера Джо Байдена.

Помимо этого, бывший президент США также высказался о том, что конфликта России и Украины удалось бы избежать, если бы он остался на второй срок.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

12 апреля президент России Путин заявил, что белорусская площадка подходит для дальнейших контактов с Украиной: коллеги из Минска хорошо организовали на своей территории несколько раундов переговоров. Он подчеркнул, что начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».