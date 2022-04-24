Трамп высмеял «получающего приказы от пасхального кролика» Байдена

Страна разваливается на части и «катится в ад», пока ее президент Джо Байден «мечется в растерянности» и «выполняет приказы пасхального кролика», заявил экс-президент США Дональд Трамп в субботу, 23 апреля, на митинге сторонников в округе Делавэр, штат Огайо.

«Наша страна разрушается, наша страна катится в ад. У нас никогда не происходило ничего подобного. А сейчас, к сожалению, у нас есть президент, который абсолютно не представляет, что, черт возьми, происходит! Он пожимает руку воздуху. Он растерянно кружит, сбитый с толку... Я бы сказал — это никуда не годится! И выполнять приказы пасхального кролика...Видели это?» — обратился бизнесмен к аудитории.

Трамп вспомнил ситуацию 18 апреля, когда президент США Джо Байден неожиданно отреагировал на приветствие аниматора в костюме пасхального кролика Банни. Глава Белого дома смешался и спешно удалился после взгляда на большую фигуру, внезапно появившуюся рядом, когда он общался обсуждал с журналистами конфликт между Афганистаном и Пакистаном.

Трамп заявил, что при Байдене, спикере парламента Нэнси Пелоси и радикальных демократах всё происходящее вернулось к девизу «Америка в последнюю очередь!», тогда как он сам всегда выступал под знаменами «Америка прежде всего!»

Говоря о пожимании рук воздуху, Трамп напоминал о моментах, когда Байден завершал выступление на каком-либо мероприятии странным приветственным жестом в пустоту. Так было в пригороде Сиэтла 21 апреля, где американский лидер в колледже «Грин Ривер» выступил с речью, после чего помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

Ранее, 14 апреля, подобным жестом Джо Байден завершил выступление в Гринсборо, Северная Каролина. После благословения слушателей фразой «Да благословит вас всех бог», он обернулся и подал руку пустоте.