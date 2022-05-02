Прямой эфир
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 мая
Мир
В Берлине полиция арестовала 37 человек на первомайской демонстрации
Мир
Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к США
Армия
Минобороны показало кадры работы «Искандера-М» в ходе спецоперации
Мир
Корреспондент «Известий» показал работу РСЗО «Ураган» в спецоперации
Мир
Появились кадры работы артиллерии и разведки Росгвардии под Харьковом
Мир
В иракском Эрбиле обстреляли нефтеперерабатывающий завод
Мир
Байден обсудил со спикером палаты представителей Пелоси ее визит в Киев
Мир
Объявленные персонами нон грата бельгийские дипломаты покинули Россию
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Ставрополе
Сюжет:

В Мелитополе начали расплачиваться рублями в магазинах

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Мелитополь Запорожской области, который контролируется российскими военнослужащими, местные жители начали расплачиваться рублями наравне с гривнами. Об этом рассказал «Известий» Ярослав Богат.

По его словам, в магазинах с самого утра 2 мая начали обновлять ценники в супермаркетах.

Отмечается, что жители сами могут решить, в какой волюте им удобнее платить: принимают и рубли, и гривны. Так будет в течение всего переходного периода, рассказал журналист.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«На кассе их уже принимают, хотя и относятся к новой валюте пока настороженно. Сторублевые, тысячные купюры — здесь видят впервые. Да и цены еще придется отрегулировать», — передал корреспондент.

Кроме того, он отметил, что на рынке продукты можно купить по более низкой стоимости, тогда как супермаркеты, пытаясь компенсировать убытки от простоя, намеренно повышают ценник.

Власти региона обещают остановить рост цен, а также обеспечить регулярные выплаты пенсионерам и работникам бюджетной сферы за счет рублевых компенсаций, заметил журналист.

Ранее, 1 мая в Мелитополе над центральной площадью подняли знамя Победы. Акцию приурочили ко Дню труда, который празднуется 1 мая. Команду поднять знамя дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов.

14 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны. После этого в город из России начала поступать гуманитарная помощь.

В конце апреля корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что мирная жизнь возвращается в Мелитополь, вместе с ней и спорт. В городе снова открыли бассейн и ледовый дворец, хотя бывшие власти города пытались этому помешать.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022