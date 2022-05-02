В Мелитополе начали расплачиваться рублями в магазинах

В городе Мелитополь Запорожской области, который контролируется российскими военнослужащими, местные жители начали расплачиваться рублями наравне с гривнами. Об этом рассказал «Известий» Ярослав Богат.

По его словам, в магазинах с самого утра 2 мая начали обновлять ценники в супермаркетах.

Отмечается, что жители сами могут решить, в какой волюте им удобнее платить: принимают и рубли, и гривны. Так будет в течение всего переходного периода, рассказал журналист.

«На кассе их уже принимают, хотя и относятся к новой валюте пока настороженно. Сторублевые, тысячные купюры — здесь видят впервые. Да и цены еще придется отрегулировать», — передал корреспондент.

Кроме того, он отметил, что на рынке продукты можно купить по более низкой стоимости, тогда как супермаркеты, пытаясь компенсировать убытки от простоя, намеренно повышают ценник.

Власти региона обещают остановить рост цен, а также обеспечить регулярные выплаты пенсионерам и работникам бюджетной сферы за счет рублевых компенсаций, заметил журналист.

Ранее, 1 мая в Мелитополе над центральной площадью подняли знамя Победы. Акцию приурочили ко Дню труда, который празднуется 1 мая. Команду поднять знамя дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов.

14 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны. После этого в город из России начала поступать гуманитарная помощь.

В конце апреля корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что мирная жизнь возвращается в Мелитополь, вместе с ней и спорт. В городе снова открыли бассейн и ледовый дворец, хотя бывшие власти города пытались этому помешать.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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