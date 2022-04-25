Корреспондент «Известий» показал становление мирной жизни в Мелитополе

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат 25 апреля показал, как жители Мелитополя в Запорожской области возвращаются к мирной жизни.

Виталий и Вика — беженцы из Волновахи. Их дом был разрушен, и им приходилось прятаться в подвалах. Говорят, что «защитники» из Вооруженных сил Украины нисколько не заботятся о жизнях тех, кого на словах защищают, а напротив, не стесняются грабить украинцев.

Новые власти Мелитополя дали паре жилье — это одно из первых новоселий в городе. Виталий и Вика до сих пор не могут поверить, что у них снова есть квартира, осматривают каждый уголок в доме и до сих пор щурятся — после многих дней заточения в подвале глаза трудно вновь привыкнуть к яркому дневному свету. У пары в конце апреля родится девочка, и ее родители рады тому, что у ребенка будет дом.

Мирная жизнь возвращается в Мелитополь, вместе с ней и спорт. В городе снова открыли бассейн и ледовый дворец, хотя бывшие власти города пытались этому помешать.

Директор ледовой арены Оксана Матвеенко поделилась трудностями, с которыми сотрудникам ледовой арены пришлось столкнуться.

«После своего бегства украинские власти пытались не допустить открытие спортобъектов цифровой диверсией. Ледовая арена управлялась дистанционно, и дистанционно же попытались вывести из строя всё оборудование. Нашим специалистам пришлось запускать всё вручную, но люди этого не ощутили, на каток это никак не повлияло», — рассказала она.

Теперь в городе вновь будут тренировать детскую хоккейную команду. Кроме того, планируют открыть секцию фигурного катания.

23 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские военные помогают жителям освобожденного в Харьковской области села. Солдаты доставили в село медикаменты и пообещали наладить их регулярную поставку.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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