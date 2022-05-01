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В Мелитополе подняли знамя Победы

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В городе Мелитополь в Запорожской области, который контролируется российскими военнослужащими, в воскресенье, 1 мая, над центральной площадью подняли знамя Победы. Этому на протяжении нескольких лет препятствовали украинские власти. Об этом рассказал корреспондент «РИА Новости».

Акцию приурочили ко Дню труда, который празднуется 1 мая. Команду поднять знамя дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов. Он вспомнил, как в 1945 году расписался на здании Рейхстага в Берлине с призывом беречь самое важное, за что сражались воины-освободители, — Родину.

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14 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны. После этого в город из России начала поступать гуманитарная помощь.

В середине апреля отмечалось, что Мелитополь находится под охраной росгвардейцев.

25 апреля корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что мирная жизнь возвращается в Мелитополь, вместе с ней и спорт. В городе снова открыли бассейн и ледовый дворец, хотя бывшие власти города пытались этому помешать. Теперь в городе вновь будут тренировать детскую хоккейную команду. Кроме того, планируют открыть секцию фигурного катания.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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