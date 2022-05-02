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Губернатор Белгородской области сообщил о звуках взрывов в регионе

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе в ночь на понедельник, 2 мая.

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Он отметил, что проснулся после 2:00 от звуков двух сильных разрывов.

«Самое главное — пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее, в ночь на 30 апреля, корреспондент «Известий» сообщил, что в Белгородской области слышны звуки работы систем противовоздушной обороны (ПВО). В оперштабе Белгородской области, отвечая на вопросы обеспокоенных жителей на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова во «Вконтакте» пояснили, что звуки доносятся с территории Украины, а в регионе обстановка спокойная.

До этого, в ночь на 28 апреля сообщалось, что примерно в 00:50 жители Белгородской области услышали «хлопок» в небе. В Сети появилось видео с видом работы ПВО в ночном небе. Позже пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин подтвердил «Известиям», что в области сработала система противовоздушной обороны.

Накануне о звуках взрыва в регионе сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнял, что проснулся в 3:35 от громкого звука, похожего на взрыв.

26 апреля стало известно, что село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Губернатор региона отметил, что пострадало несколько нежилых построек и четыре дома.

Днем ранее село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Отмечалось, что повреждены жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.

24 апреля украинский снаряд прилетел в село Отрадное Белгородского района Белгородской области.

До этого, 19 апреля, Гладков заявил, что украинские военные обстреляли еще одно село в Белгородской области. После атаки ВСУ в Головчино оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители. От села до границы с Украиной — около 10 км.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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