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Стало известно об отзыве тремя странами права вето на эмбарго против нефти РФ

ZDF: Венгрия, Словакия и Австрия отозвали вето на эмбарго Евросоюза против российской нефти
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Власти Венгрии, Словакии и Австрии отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

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Как отмечает источник, значимым фактором стало решение германского правительства поддержать эмбарго. При этом Венгрия и Словакия выступали против быстрого запрета на нефть из-за сильной зависимости от поставок из России.

Вместе с тем австрийское агентство APA со ссылкой на источник заявило, что Вена еще не приняла соответствующее решение.

«Не было никакого вето. Консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», — сказал собеседник агентства.

Ранее в этот день глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов, поскольку страна не намерена вводить санкции, от которых пострадает сама. Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач также заявил о несогласии с предложениями ряда стран ЕС ввести эмбарго.

20 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС могут наложить вето на запрет нефти из России. Отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, Боррель заявил, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран-членов ЕС.

Ранее, 13 апреля, президент России Владимир Путин подчеркнул , что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России, в том числе касающиеся энергоресурсов, страны Европы начали вводить на фоне проведения Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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