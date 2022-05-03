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Глава администрации Энергодара заявил о мирной обстановке на ЗАЭС
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Глава администрации Энергодара заявил о мирной обстановке на ЗАЭС

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Обстановка в Энергодаре и на Запорожской АЭС спокойная, российские специалисты работают «в полном понимании ситуации» наряду с украинскими коллегами. Об этом заявил глава администрации Энергодара Андрей Шевчик.

По его словам, сейчас на станции работает необходимое количество блоков, остальные находятся на плановом ремонте либо разгружены, так как больших мощностей нет. При этом Шевчик заверил, что «топлива хватает, работать мы будем долго».

На АЭС трудятся и представители «Росатома». Как отметил глава администрации города, российские специалисты также контролируют безопасность.

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«Самое главное, что психологическо-социальная атмосфера работников атомной станции в норме и никаких претензий к городу и представителям «Росатома» нет», — заключил Шевчик.

Корреспондент телеканала «Известия» также рассказал, что город еще находится под контролем украинской армии и позиции украинских военных очень близки, однако в данной ситуации «ВСУ хватило ума прекратить диверсии на атомный объект».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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