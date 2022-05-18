Хуснуллин заявил о готовности поставлять электроэнергию с Запорожской АЭС Украине

Запорожская АЭС может наладить поставки электроэнергии на Украину, если та готова принимать и оплачивать ее. Об этом журналистам заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин 18 мая.

«Атомная станция будет работать, все рабочие места сохранены. У нас большой опыт работы с атомными станциями. <...> Если Украина будет готова принимать и будет оплачивать, значит, [станция] будет работать для них. Не будет принимать — будет работать на Россию», — передает слова Хуснуллина «Газета.Ru».

Также вице-премьер сообщил, что жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях. По его словам, рубль постепенно заменит гривну.

Кроме того, Хуснуллин заверил, что Россия будет восстанавливать объекты на освобожденных территориях Украины.

11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные южные территории Украины войдут в состав России.

7 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в полном объеме. Днем ранее стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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