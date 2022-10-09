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В Белоруссии заявили о подрыве приграничных мостов Украиной

Председатель ГПК Лаппо заявил, что Украина взорвала приграничные мосты и заминировала дороги
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Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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Украина взорвала практически все мосты на границе с Белоруссией, так как боевики сосредоточены на наращивании прикрытия государственной границы. Об этом сообщил в воскресенье, 9 октября, председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.

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«На сегодняшний момент практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы», — сказал Лаппо, фрагмент выступления которого был показал в эфире телеканала СТВ.

По его словам, украинцы «ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах». Он добавил, что с украинской стороны выходят на границу «не пограничники, а территориальная оборона».

Ранее этим же днем МИД Белоруссии вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории. Однако Украина отвергла эти утверждения.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что армия страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готова дать отпор. По его словам, Белоруссия не представляет никому угрозы, но предпринимает все шаги для защиты западных и южных рубежей.

За день до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планам превратить Белоруссию в некое подобие Украины не суждено сбыться. По его словам, необходимо видеть и упреждать попытки действовать в этом направлении, сохранять бдительность.

Ранее, 17 сентября, белорусский лидер заявил, что США подталкивают Европу к военному противоборству с Россией на территории Украины. Он подчеркнул, что будет защищать исконно национальные границы своей страны. Отмечается, что республика может выставить ресурс в 500 тыс. подготовленных военных из резерва.

По словам Лукашенко, народу Белоруссии еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость и готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы XXI века.

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