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Минобороны Белоруссии заявило о готовности полумиллиона резервистов

Глава Минобороны Белоруссии Хренин: армия может выставить 500 тысяч резервистов
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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В настоящий момент Белоруссия может выставить ресурс в 500 тысяч подготовленных военных из резерва, сообщило 7 октября министерство обороны республики в Telegram-канале.

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«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», — говорится в сообщении министерства по итогам прошедшей встречи руководителя Минобороны республики Виктора Хренина с журналистами.

Он рассказал, что военкоматы все также проводят плановую работу по проведению мобилизационных сборов, которые за последние 20 лет прошли 130 тысяч человек.

Хренин отметил, что сейчас в Белоруссии нет необходимости создавать контрактную армию, так как 60% военных — контрактники.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что армия страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готова дать отпор. По его словам, Белоруссия не представляет никому угрозы, но предпринимает все шаги для защиты западных и южных рубежей.

За день до этого Лукашенко заявил, что планам превратить Белоруссию в некое подобие Украины не суждено сбыться. По его словам, необходимо видеть и упреждать попытки действовать в этом направлении, сохранять бдительность.

Ранее, 17 сентября, белорусский лидер заявил, что США подталкивают Европу к военному противоборству с Россией на территории Украины. Он подчеркнул, что будет защищать исконно национальные границы своей страны.

По словам Лукашенко, народу Белоруссии еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость и готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы XXI века.

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