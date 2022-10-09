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Украинскому послу в Минске вручили ноту

Посол Украины Кизима получил ноту в МИД Белоруссии
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МИД Белоруссии вручил послу Украины Игорю Кизиме дипломатическую ноту с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории. Об этом сообщили в украинском ведомстве в воскресенье, 9 октября.

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«Эта информация не соответствует действительности, мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима», — говорится в публикации.

Ранее, 7 октября, минобороны республики сообщило, что в настоящий момент регион способен выставить ресурс в 500 тыс. подготовленных военных из резерва. Отмечается, что в Белоруссии нет необходимости создавать контрактную армию, так как 60% военных — контрактники.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что армия страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готова дать отпор. По его словам, Белоруссия не представляет никому угрозы, но предпринимает все шаги для защиты западных и южных рубежей.

За день до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планам превратить Белоруссию в некое подобие Украины не суждено сбыться. По его словам, необходимо видеть и упреждать попытки действовать в этом направлении, сохранять бдительность.

Ранее, 17 сентября, белорусский лидер заявил, что США подталкивают Европу к военному противоборству с Россией на территории Украины. Он подчеркнул, что будет защищать исконно национальные границы своей страны.

По словам Лукашенко, народу Белоруссии еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость и готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы XXI века.

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