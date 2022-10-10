Очевидцы опубликовали кадры пожара на киевской ТЭЦ

На киевской ТЭЦ-6 в результате взрыва произошел мощный пожар. Об этом стало известно в понедельник, 10 октября. Очевидцы публикуют в Сети видео с места происшествия.

На кадрах видно, что в районе ТЭЦ все заволокло черным дымом.

Утром украинские СМИ со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщили о серии взрывов в Киеве. Все специальные службы города выехали на место ЧП, детали Кличко пообещал сообщить позже.

В настоящее время центральные улицы Киева перекрыты. Движение метро по всему городу остановлено.

Сообщения о взрывах также поступают из Винницкой, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Черкасской областей.

В некоторых городах Украины нет света и водоснабжения, также наблюдаются перебои в работе интернета. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Ранее в понедельник на Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Сообщалось о взрывах в Днепре, Львове, Одессе и других городах.