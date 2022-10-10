Власти Львовской области сообщили о повреждении объектов энергетики в регионе в результате взрывов

Руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона, жители некоторых районов Львова остались без электричества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей региона оставаться в укрытиях и не распространять фото и видео.

После взрывов на объектах энергетической инфраструктуры Львовской области отмечены повреждения.

Кроме того, СМИ Украины сообщают о взрывах в Ивано-Франковске на западе страны.

Ранее в понедельник в Сети появились кадры последствий взрывов, прогремевших утром в Днепре (бывший Днепропетровск). Помимо Днепра, был зафиксирован ряд взрывов в Житомирской, Ровенской и Киевской областях, в Харькове и Львове.

Ранее 10 октября появилась информация о взрывах, прогремевших в разных городах Украины. В этот же день мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о том, что в украинской столице также прогремели взрывы.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в стране объявлена воздушная тревога.

Ранее о взрывах в Киеве сообщалось 6 октября. В городе были слышны сильные взрывы, однако воздушная тревога не объявлялась. Областная военная администрация города объяснила взрывы проводимым обучением для саперов. В ведомстве уточняли, что маневры проходили в Вышгородском районе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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