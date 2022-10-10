Появились кадры последствий взрывов в Днепре

В Сети появились кадры последствия взрывов, прогремевших утром в Днепре (бывший Днепропетровск).

По информации агенства УНИАН, помимо Днепра, был зафиксирован ряд взрывов в Житомирской, Ровенской и Киевской областях, в Харькове и Львове.

По некоторым данным, ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. Также в этих городах начались перебои с интернетом.

Ранее 10 октября появилась информация о взрывах, прогремевших в разных городах Украины. В этот же день мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о том, что в украинской столице также прогремели взрывы. Сообщается, что один из взрывов прогремел возле штаба радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). В Сети также появились кадры последствий взрывов, прогремевших в Киеве.