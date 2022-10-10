Реклама
Прямой эфир
Мир
Полиция начала разгон протестующих в Кишиневе
Мир
В Киеве приостановлено движение поездов метро на всех линиях
Мир
Власти Львовской области сообщили о повреждении объектов энергетики в регионе в результате взрывов
Армия
В Херсонской области отбили все атаки ВСУ
Мир
Взрывы в Киеве попали в прямой эфир Би-би-си
Авто
Будущее мотора разработки Renault-Nissan на «АвтоВАЗе» оказалось под вопросом
Мир
Сообщается о прекращении работы метро в Харькове
Мир
Мэр финского города Турку потребовала убрать консульство РФ из города
Общество
Москвичам пообещали позднее бабье лето на этой неделе
Авто
«АвтоВАЗ» прекратил производство Lada Granta без подушек безопасности
Мир
Мэр Харькова сообщил о перебоях со светом и водоснабжением
Политика
Путин указал на необходимость консолидации и помощи регионам в условиях санкций
Сюжет:

Появились кадры последствий взрывов в Днепре

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появились кадры последствия взрывов, прогремевших утром в Днепре (бывший Днепропетровск).

По информации агенства УНИАН, помимо Днепра, был зафиксирован ряд взрывов в Житомирской, Ровенской и Киевской областях, в Харькове и Львове.

По некоторым данным, ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. Также в этих городах начались перебои с интернетом.

Ранее 10 октября появилась информация о взрывах, прогремевших в разных городах Украины. В этот же день мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о том, что в украинской столице также прогремели взрывы. Сообщается, что один из взрывов прогремел возле штаба радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). В Сети также появились кадры последствий взрывов, прогремевших в Киеве.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022