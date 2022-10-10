В Сети сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы. Об этом 10 октября сообщает издание Strana.ua в Telegram-канале.
Украинские журналисты не приводят подробности о взрывах.
Ранее в этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил о нескольких взрывах в городе.
Движение поездов киевского метро приостановлено на всех линиях. Подземные станции метрополитена работают как укрытия.
Кроме того, украинские СМИ сообщали, что взрывы прогремели в Житомирской и Киевской областях, Днепре (бывший Днепропетровск) и Хмельницком.
Руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона, жители некоторых районов Львова остались без электричества.