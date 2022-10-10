Мэр Харькова сообщил о перебоях со светом и водоснабжением

В некоторых районах Харькова пропал свет, а также отсутствует водоснабжение. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение», — написал Терехов в своем Telegram-канале.

В этот же день стало известно, что Харьковский метрополитен приостановил работу по техническим причинам. По данным украинских СМИ, в городе не работает и наземный электротранспорт.

Ранее в понедельник на Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Сообщалось о взрывах в Днепре, Львове, Одессе и других городах.

Как сообщили СМИ со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в том числе в украинской столице. Прогремевшие в центре Киева взрывы попали в эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си.

По некоторым данным, ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. Также в этих городах начались перебои с интернетом.