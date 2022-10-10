Взрывы в Киеве попали в прямой эфир Би-би-си

Прогремевшие в центре Киева взрывы попали в эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си, журналист вел трансляцию утром 10 октября.

Телеканал опубликовал запись эфира на своем сайте. Журналист вел работу на фоне куполов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, когда раздались звуки взрывов.

После этого корреспондент поспешно ушел из кадра.

Ранее в понедельник в Сети появились кадры последствий взрывов, прогремевших 10 октября в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о том, что в украинской столице прогремели несколько взрывов.

Сообщается о ряде взрывов в Житомирской области, Днепре (бывший Днепропетровск) и Хмельницком. Также известно, что ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. В ряде городов начались перебои с интернетом.