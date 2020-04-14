Университет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19

Собирающий информацию в режиме онлайн о коронавирусе американский Университет Джонса Хопкинса, который 13 апреля сообщал о более чем 2 млн подтвержденных случаев инфицирования в мире, скорректировал этот показатель в меньшую сторону.

По уточненным данным университета на 14 апреля, в мире зарегистрировано 1 млн 920 тыс 618 носителей коронавируса.

Также сообщается, что число смертей от COVID-19 достигло 119 687, излечились 449 949 человека.

13 апреля Университет Хопкинса сообщал, что в мире коронавирус был диагностирован у 2 млн 019 тыс. 320 человек, cкончались 119 483 пациента, выздоровели 448 655.

В тот же день в Российском медицинском обществе назвали ситуацию с распространением коронавируса в стране парадоксальной. Отмечалось, что изначально москвичи соблюдали самоизоляцию, но последнюю неделю индекс самоизоляции в городе постоянно снижается, что привело к всплеску заболеваемости COVID-19.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса.

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