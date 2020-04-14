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Прокурор Москвы предупредил компании такси о необходимости проверять пропуска у пассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Прокурор Москвы Денис Попов предупредил глав трех компаний такси о необходимости проверки пропуска у пассажиров в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 14 апреля, ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

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«Прокурор города Москвы Денис Попов направил руководителям трех крупных столичных таксомоторных компаний предостережения о недопустимости нарушения законодательства, должностные лица предупреждены об ответственности за непринятие мер по защите жизни и здоровья людей», — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что организации и предприятия города обязаны принимать все возможные меры, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований, несоблюдение дополнительных мер и ограничений по предупреждению распространения коронавируса может вызвать осложнение эпидемиологической ситуации в городе, подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщили «Коммерсанту» в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, цифровые пропуска пассажиров будут проверять водители, у которых установлено приложение «Помощник Москвы». Меры вступают в силу с 15 апреля.

«Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения»,— объяснили в Департаменте.

Отмечается также, что правоохранители могут остановить автомобиль такси и попросить у всех пассажиров паспорта и пропуска. В случае несовпадения указанного в коде маршрута и маршрута такси полицейские могут выписать штраф.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны. Ограничения передвижения вводятся на фоне распространения коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2 774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерли 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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