В Москве опустился «индекс самоизоляции»

Индекс самоизоляции в Москве к 16:00 мск вторника, 14 апреля, опустился до 3,1. Эта информация следует из данных карты «Яндекса» о соблюдении гражданами домашнего режима в России.

Это означает, что на улицах Москвы находится много людей. На данной отметке индекс держится с 13:00. С 10:00 до 13:00 индекс составлял 3,2. Часом ранее — 3,3.

Чем ниже число индекса, тем больше людей находится на улицах. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что вне дома большое количество народу, а 4–5 баллов — что на улицах нет почти никого.

Накануне вечером индекс в столице составил 3,3 балла. Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что за минувшие выходные полицейские в городе выписали около 5 тыс. протоколов о нарушении домашнего режима.

С вечера 29 марта в Москве и области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам можно покидать жилища только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, утилизации мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев объявили о введении в регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

Получить пропуск можно с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.